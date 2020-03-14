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رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة القادمة بعد قرار تأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 14/مارس/2020 - 05:18 ص

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ليفربول

ليفربول

محمد جمال

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قررت، امس، الجمعة رابطة الاندية تأجيل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، رسميًا، بسبب إنتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من اللاعبين والمدربين فى البريميرليج.

وجاء قرار التأجيل لمدة اسبوعين وحتي أول شهر إبريل القادم، على أن لا تُلعب مباريات للدوري الإنجليزي خلال شهر مارس الجاري بسبب فيروس كورونا.

وفى حال عودة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى إبريل القادم، سيكون عشاق كرة القدم الإنجليزية على موعد مباراة قوية تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، يوم 5 إبريل القادم.

وكان فيروس كورونا قد أصاب كل من مايكل أرتيتا المدير الفنى لأرسنال وكالوم هودسون اودوي لاعب وأعلن برندان رودجرز المدير الفنى لفريق ليستر سيتي عن عزل ثلاث لاعبين لشكوك حول إصابتهم بفيروس كورونا، بجانب أصابة حارس بورنموث.

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