رياضة | ريفيربليت يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا.. والاتحاد الأرجنتيني يهدد بعقوبات قاسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفيربليت يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا.. والاتحاد الأرجنتيني يهدد بعقوبات قاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريفيربليت عن إصابة لاعبه بفيروس كورونا في الساعات الماضية وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في الأيام الأخيرة.

وشعر ‏الكولومبي توماس جوتيريز لاعب الفريق الرديف بأن لديه بعض أعراض مرض كورونا بعد عودته من بلاده، وقد تم عزله احترازياً لاجراء المزيد من الفحوصات عليه وكذلك الحال بالنسبة للاشخاص الذين خالطهم.

‏وقام النادي بإغلاق كامل منشآت النادي حتى اشعار اخر، وأيضاً النادي يرفض لعب مباراته اليوم ضد اتليتكو توكومان في منافسات السوبر ليجا من اجل سلامة الجميع.

وهدد الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم نادي ريفيربليت بالعقوبات القاسية في حالة عدم الحضور لخوض المباراة.