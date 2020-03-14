رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإسبانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإسبانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يتخوف العالم من تفشي فيروس كورونا مما جعل العديد من البلدان الأوروبية تقوم بتأجيل كافة المباريات وتعليقها خوفًا من إنتشار المرض خاصة بعد إصابة العديد من اللاعبين فى الدوريات.

وكان الاتحاد الإسبانى لكرة القدم قرر إيقاف بطولة الدوري الإسبانى وتعليق كافة النشاطات خوفًا من تفشي فيروس كورونا. Advertisements

ولذلك تأجلت مباراة برشلونة ضد مايوركا والذى كان مقرر لها الاسبوع الجاري، وأيضًا قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من بينها مباراة برشلونة ونابولي.

ولذلك فى حال عودة الليجا، فى بداية إبريل سيكون برشلونة على موعد مع مواجهة إشبيلية ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسبانى، يوم الخامس من إبريل.