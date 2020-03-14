شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الرجاء بالطبولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض في تمام الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت المغرب فريق الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي علي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مواجهات إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر لها الاحد المقبل علما بأن مباراة الذهاب انتهت في الاسماعيلية بفوز الدراويش بهدف دون رد.

ويحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء لتحقيق أى فوز أو أى تعادل من أجل ضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

واصطحب جوميز 21 لاعبا للمغرب هم "حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى – محمود عبد المنصف

خط الدفاع … محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدرى.

خط الوسط … محمود دونجا – محمد مخلوف – محمد صادق – همام طارق – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – محمد بيومى.

خط الهجوم … باتريك كادو – شيلونجو – محمد الشامى.

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وطالب جوميز لاعبيه بالتركيز الدفاعي بالاضافة لاستغلال الفرص السهلة لهز الشباك وقتل المباراة مبكرا لإرباك حسابات بطل المغرب الذي سيعاني في غياب جماهيره عن اللقاء .

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يحضر جوميز ومحمد هاشم لاعب الاسماعيلي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة كما يعقد الاجتماع الفني لتحديد زي الفريقين مساء اليوم

و أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.

ومن جانبه حرص المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة اتصالا هاتفيا بالمستشار محمد الكلية رئيس البعثة ، وذلك للأطمئنان على أعضاء الفريق وحثهم نحو تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من العودة ببطاقة الصعود للمباراة النهائية للبطولة الأكبر بالوطن العربي.