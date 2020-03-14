شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يجتمع ظهر اليوم لمناقشة عدة ملفات مهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماع في الثانية من عصر اليوم، السبت، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيدين الإداري والرياضي والإنشائي، ويتطلع مجلس الاهلي لاستعراض عدة ملفات خلال هذه الجلسة التي تُعد الأولى بعد عودة الخطيب من رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز ببطولة أفريقيا.

ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للسفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مع بعثة الأهلي أثناء وجودها في مدينة بريتوريا لمواجهة فريق صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال..جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي إلى سفير مصر بجنوب إفريقيا، شهد تأكيده على تقدير الخطيب ومجلس الإدارة للجهود الكبيرة التي قام بها السفير المصري، من حسن استقبال ومساندة كاملة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.