الإنتاج الحربي يستأنف تدريباته استعداداً للأهلي بعد تحسن الطقس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى استئناف التدريبات لفريقه في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السبت علي ستاد السلام بعد أن منح لاعبيه راحة يومي الخميس والجمعة بسبب سوء الاحوال الجوية بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الانتاج مع نادى مصر والتى كان مقرر لهاً الثانية والنصف ظهر الخميس الماضي على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .
ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي المقرر لها الاربعاء المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام .
و تعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تعادل الاهلي مع سموحة بنفس النتيجة في اخر ظهور للفريقين بالمسابقة المحلية حيث تأجلت مباراة الإنتاج مع نادي مصر وتأجلت مباراة الأهلي مع انبي لسوء الأحوال الجوية.
يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .
وحقق فريق الانتاج الحربي فوزا وديا علي نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما عصر الخميس الماضى علي ستاد السلام ، سجل ثلاثية الإنتاج أحمد عفيفي وموسي دياورا و محمد فييرا .
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