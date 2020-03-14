رياضة | موراتا يتلقى صدمة قوية بعد الفوز على ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موراتا يتلقى صدمة قوية بعد الفوز على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اللاعب الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق أتليتكو مدريد صدمة قوية بعد الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.

وكان قد تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في ثمن النهائي.

وسيغيب لاعب اتليتكو مدريد عن الملاعب لمدة 5-6 اسابيع، وشارك اللاعب أمام ليفربول وهو مُصاب ولم يتعافى بشكل كبير من الإصابة الأخيرة.

يُذكر ان ألفارو موراتا صنع هدف أتليتكو مدريد الثاني، وسجل الهدف الثالث في شباك ليفربول.