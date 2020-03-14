رياضة | صلاح محسن رحيلي عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح محسن رحيلي عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف سموحة،أن رحيله عن القلعة الحمراء لم يكن لضعف مستواه الفني كما يعتقد الكثيرون .

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم أرغب في الرحيل عن الأهلي ولكن أردت المشاركة في المباريات".

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وتابع: "أتمنى للأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرزت في البطولة 4 أهداف، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع سموحة".

وأوضح: "إن شاء الله سأعود للأهلي، ولو لم يكن هناك طموح للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، لما رحلت من القلعة الحمراء".

وانتقل صلاح محسن لصفوف سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الأهلي.