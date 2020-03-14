رياضة | مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري بعد تأجيل مباراة الاهلي وأنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري بعد تأجيل مباراة الاهلي وأنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة المصري مساء الجمعة تأجيل مباريات السبت والأحد بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر ان يواجه النادي الأهلي نظيره نادي إنبي ونادي الزمالك نظيره نادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام إنبي و الزمالك أمام المصري البورسعيدي:

من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل حيث يواجه نادي وادي دجلة نظيره نادي حرس الحدود في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ويستضيف نادي سموحة نظيره نادي المقاولون العرب في الخامسة مساءا ويحل نادي طنطا ضيفا علي بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساءا. Advertisements

ويقام يوم الثلاثاء مباراة واحد فقط في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة حيث يستضيف نادي أسوان علي ارضه نظيره نادي مصر.

وفي يوم الأربعاء يحل نادي الاتحاد السكندري ضيفا علي نادي الجونة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساءا.