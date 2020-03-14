شكرا لقرائتكم الإنتاج يعود لتدريباته ظهر اليوم بملعب السلام استعدادا للقاء نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى استئناف التدريبات لفريقه في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السبت علي ستاد السلام بعد أن منح لاعبيه راحة يومي الخميس والجمعة بسبب سوء الاحوال الجوية بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الانتاج مع نادى مصر والتى كان مقرر لهاً الثانية والنصف ظهر الخميس الماضي على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي المقرر لها الاربعاء المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تعادل الاهلي مع سموحة بنفس النتيجة في اخر ظهور للفريقين بالمسابقة المحلية حيث تأجلت مباراة الإنتاج مع نادي مصر وتأجلت مباراة الأهلي مع انبي لسوء الأحوال الجوية.

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يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .

وفى وقت سابق عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدوري بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط مشدداً على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدوري.

وحقق فريق الانتاج الحربي فوزا وديا علي نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما عصر الخميس الماضى علي ستاد السلام ، سجل ثلاثية الإنتاج أحمد عفيفي وموسي دياورا و محمد فييرا.