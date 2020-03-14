اتحاد اليد يعلن استكمال المسابقات دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا

أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد استكمال مباريات المسابقات الخاصة بالموسم الجاري بدون حضور جماهيري، بالإضافة لتعديل مواعيد جميع المباريات، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وتضمن البيان الرسمي الصادر من اتحاداليد المصري، تعديل كافة مواعيد المباريات للانتهاء من المسابقات، كما اتخد قرارًا بعدم السماح للجماهير وأعضاء الأندية بالتواجد في المباريات للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح البيان أن حضور المباريات مقتصر على مجالس إدارات الأندية المعنية بالمباريات، مع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية لكل فريق.
وأثار فيروس كورونا الزعر حول العالم، الامر الذي أدى لتجميد الأنشطة الرياضية في العديد من دول العالم.
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