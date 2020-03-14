دخل معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في نفق مظلم، خصوصا بعدما تم تأجيله لأجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الأفريقى تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية المقبلة.
وأعن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون فيالعام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.
ومن جانبه أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت، أن سلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات وتوقعنا قرارات التأجيل منذثلاث أيام بسبب الأوضاع الخارجية من توقف كثير من الدوريات الأوروبية.
وأشار محمد بركات، أنه لا يوجد خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لمنتخب مصر، ولكن سوف يتم عقد اجتماعا بالجهاز الفني بقيادة حسام البدرى لوضع استراتيجية بديلة عن المعسكر الذى تم تأجيله، موضحا أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين والمنتخبات.
كانت هذه تفاصيل خبر بركات يكشف مصير معسكر الفراعنة بعد تأجيل تصفيات أمم أفريقيا خلال مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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