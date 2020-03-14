رياضة | فيروس كورونا يثير التساؤلات حول أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يثير التساؤلات حول أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد انتشاره في معظم دول العالم، تسبب فيروس كوفيد-19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في إلغاء أو تأجيل عدة منافسات رياضية من سباقات ودوريات وبطولات، كما أثار التساؤلات حول إقامة دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقررة الصيف المقبل في طوكيو في موعدها المحدد.

أيضا هناك بعض علامات الاستفهام بخصوص إقامة كأس أمم أوروبا لكرة القدم والمقرر إقامتها في عدة مدن من القارة العجوز.



وتأثرت الكثير من الأحداث الرياضية في مختلف بلدان العالم بشكل مباشر أو غير مباشر بتفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف باسم فيروس كورونا المستجد، حيث تسبب في إلغاء أو تأجيل عدة منافسات محلية وقارية.

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وقررت العديد من الدول تأجيل دورياتها في كرة القدم بينما ظلت التساؤلات مطروحة حول إقامة دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقررة الصيف المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو بالإضافة إلى فعاليات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي من المقرر أن تنطلق في 12 يوليو في العاصمة الإيطالية روما والتي ستقام في 12 مدينة مختلفة أبرزها لندن وبلباو وميونخ وسان بطرسبرج وبوخارست وكوبنهاجن.



كما اضطرت اتحادات رياضية دولية إلى تأجيل منافسات بارزة مثل سباقات فورمولا واحد وكرة اليد أو سباق الدراجات.



وكانت كلا من كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وإيران وفرنسا والبحرين وفلسطين أبرز ضحايا الأحداث الرياضية لفيروس كورونا الذي ظهر في الصين نهاية ديسمبر 2019 قبل أن ينتشر في العالم.