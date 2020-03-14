رياضة | مفاجأة.. زيدان يضخ مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يضخ مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يدور الحديث في الأونة الأخيرة عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ومستقبله مع الفريق الملكي.

وبحسب شبكة " le10sport " الفرنسية، فإن زيدان لا يرغب في مغادرة ريال مدريد نهايه الموسم الجاري. Advertisements

حيث أشارت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد قد يطيح بالمدرب الفرنسي في حاله الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أشار التقرير أن ماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري، على أجندة ريال مدريد من أجل خلافه زيدان.