اخبار الرياضه

رياضة | مفاجأة.. زيدان يضخ مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يضخ مفاجأة بشأن مستقبله مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365


يدور الحديث في الأونة الأخيرة عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ومستقبله مع الفريق الملكي.

وبحسب شبكة " le10sport " الفرنسية، فإن زيدان لا يرغب في مغادرة ريال مدريد نهايه الموسم الجاري.

Advertisements

حيث أشارت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد قد يطيح بالمدرب الفرنسي في حاله الخروج المبكر من بطولة .

كما أشار التقرير أن ماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري، على أجندة ريال مدريد من أجل خلافه زيدان.

يذكر أن عقد زيدان مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2022.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا