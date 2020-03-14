رياضة | مواعيد مباريات الدوري الألماني المُقبلة بعد تأجيل كورونا



ألقى فيروس كورونا المستجد بظلاله على الدوري الألماني لكرة القدم حيث أعلنت رابطة "البوندسليجا" تأجيل مواجهات الجولة الـ26 من المسابقة المحلية بسبب تفشي الوباء في قارة أوروبا.

تأجيل مباريات البوندسليجا وكشفت رابطة الدوري الألماني عن أن سبب تأجيل مباريات الجولة الـ26 من مسابقة "البوندسليجا" جاء بعد تفشي وباء كورونا في البلاد الأوروبية، موضحين أن الهدف هوا إنهاء البطولة قبل قبل الصيف، لأسباب رياضية واقتصادية.

قرار رابطة البوندسليجا شمل تأجيل لقاءات كلا من بوروسيا دورتموند مع شالكه وكولن مع ماينز وهوفنهايم مع هيرتا برلين ولايبزيج مع فرايبورج ويونيون برلين مع بايرن ميونخ.

موعد مباريات الدوري الألماني المُقبلة بعد تفشي كورونا ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي موعد مباريات الجولة المقبلة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بعد قرار التأجيل بسبب تفشي وباء كورونا حيث أعلنت رابطة البوندسليجا استئناف البطولة في الثاني من أبريل المقبل لتقام اللقاءات في التوقيتات التالية:- Advertisements