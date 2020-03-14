رياضة | صور توضح مخالطة رونالدو لروجاني قبل اكتشاف إصابته بكورونا

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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تحت خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة بعد إصابة زميله دانييلي روجاني مدافع السيدة العجوز بالوباء.

إصابة دانييلي روجاني بفيروس كورونا وكانت إدراة يوفنتوس الإيطالي قد أعلنت عن إصابة دانييلي روجاني مدافع الفريق بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية الاختبارات الطبية حيث أوضح النادي الإيطالي عزمه وضع تفعيل جميع إجراءات العزل الصحي التي يتطلبها القانون تجاه المدافع المصاب، إضافة إلى أولئك الذين اختطلوا به، ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلى ضوء إصابة روجاني مدافع الفريق قررت إدارة يوفنتوس الإيطالي وضع جميع لاعبي الفريق في عزل صحي لمدة 14 يوماً طبقا للإشتراطات الصحية، مما يعني استحالة خوض مباراة إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي. Advertisements

رونالدو يقرر السفر للبرتغال على متن طائرته الخاصة وفي سياق متصل قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو فور علمه بإصابة زميله روجاني بفيروس كورونا ، السفر إلي مسقط رأسه مدينة فونشال بالبرتغال برفقة أسرته ، بعد قرار رئيس وزراء إيطاليا في 9 مارس الماضي بتوقف الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويواجه النجم البرتغالي أزمة في العودة إلى إيطاليا خاصة بعد قرار الحكومة البرتغالية منع الرحلات الجوية من البرتغال إلى إيطاليا، ولكن وفقًا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن مهاجم يوفنتوس قد حصل على تصريح سفر خاص للدخول إلى إيطاليا على متن طائرته الخاصة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.