شكرا لقرائتكم محمد بركات: توقعنا تأجيل التصفيات الإفريقية منذ 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير منتخب مصر أنه تم تأجيل معسكر الفراعنة لأجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الافريقى تأجيل مباريات الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية القادمة.

وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة " ON TIME SPORT ": "سلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات و توقعنا قرارات التأجيل منذ ثلاث أيام بسبب الأوضاع الخارجية من توقف كثير من الدوريات الأوروبية".

وأشار محمد بركات أنه لا يوجد خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لمنتخب مصر ولكن سوف نعقد أجتماع بالجهاز الفني بقيادة حسام البدرى لوضع أستراتيجية بديلة عن المعسكر الذى تم تأجيله .

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كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقي فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.

ومن جانبه قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى في جنيف اليوم ، هناك أشياء بسيطة يمكن اتباعها حتى لا نصاب بالعدوى مثل غسل الأيدي بالمياه والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، موضحا أنه يجب التواصل مع الأنظمة الصحية في كل بلد لمعرفة الأساليب الصحية لمكافحة الفيروس، ويمكن تشارك المعلومات وقال، إن منظمة الصحة العالمية تطلق الاستجابة لفيروس كورونا حتى الساعة، ندعو الحكومة للمشاركة والاستثمار في مكافحة المرض، وطالب الناس بالذهاب إلى موقع المنظمة لمعرفة المزيد عن المعلومات عن كورونا.