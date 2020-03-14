شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يمنع حضور الجماهير ويقصر حضور المباريات على مجالس الإدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مسئولو اتحاد كرة اليد بيان بمنع حضور الجماهير فى جميع مسابقات الاتحاد حرصًا على سلامة المواطنين لتفادى انتشار فيروس كورونا .

وسمح الاتحاد بحضور مجالس ادارات الأندية المعنية لحضور المباريات فقط .

قررت لجنه المسابقات العليا و المصغره للاتحاد المصرى لكره اليد برئاسه سعيد عبد المنعم بتأجيل جميع لقائات المسابقات المختلفه ايام الخميس و الجمعه و السبت وذلك نظرآ لسوء الأحوال الجوية المباريات المؤجله شملت مسابقات دورى المحترفين و مرتبط ٢٠٠٢ محترفين و الدورى الممتاز و الدرجه الاولى و عمومى سيدات و بطوله ٢٠٠٦ ناشئين.

ومن المقرر ان تقام الجولة قبل الأخيرة من دورى المحترفين للرجال التى كانت ستقام على مدار يومى الخميس و الجمعة لتقام يوم 19 من شهر مارس الجاري .

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كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25 .



اتحاد اليد

وقال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن هذا التقديم يأتى فى ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب فى تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة فى نفس اليوم .

يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس، إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للاستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للاستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى.