شكرا لقرائتكم خالد الغندور: بيان الأهلى غريب وسط ما يحدث في العالم من أزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور البيان الذى أصدره النادى الأهلى بالأمس بشأن تأجيل مباريات الدورى المصرى. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :"مجلس الأهلى المفروض انه فيه قامات كيف يصدر منهم بيان غريب وسط ما يحدث في العالم من أزمات وانتشار فيروس كورونا ويعترضوا فيه على المباريات التي تأجلت كيف يفكرون بهذه الطريقة". كان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التي كان مقرر لها الخميس الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية قبل ان يؤجل مباريات السبت والأحد القادم لذلت السبب حيث يأتي ذلك بالتزامن مع بيان القلعة الحمراء.

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