شكرا لقرائتكم كواليس المران الأول للإسماعيلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المران الأول للفريق لكرة القدم بالإسماعيلي في المغرب مشاركة أحمد مدبولى صانع الألعاب والأوغندى باتريك كادو بالتدريبات الجماعية قبل أن يخضعا لتدريبات تأهيلية خفيفة تحت إشراف الجهاز الطبى.

يحلّ الإسماعيلي ضيفًا على المركب الرياضي محمد الخامس، عندما يلتقي مع الرجاء مساء الأحد 15 مارس 2020، في إطار مباراة الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويستعد الدراويش للقاء ضيفه الرجاء مساء الأحد على ملعب محمد الخامس، فى إياب دور الــ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الثنائى المذكور جاهز للقاء إلا أنهما يخضعان لتلك التدريبات، من أجل إزالة أثار الارهاق لديهما.

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وحرص المستشار محمد الكلية رئيس البعثة يرافقه المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات على متابعة المران من خارج الخطوط.

خصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات خاصة على كيفية الدفاع المنظم والاستحواذ على الكرة دون ارتكاب أخطاء.

ويحل الدراويش ضيفا على الرجاء مساء الأحد فى إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

كما تخلل المران تدريبات على سبل التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية والتمرير السليم بعد تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات.

وخاض حراس المرمى تدريبات على الكرات العرضية والتسديدات باعتبارهما احد أهم نقاط القوة للفريق المغربى.