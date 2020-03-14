شكرا لقرائتكم البدرى: مواجهة الإسماعيلي والرجاء من أهم المباريات فى مسيرة الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود البدري الظهير الأيسر للإسماعيلي، أن لاعبى الفريق سيخوضوا واحدة من أهم المباريات فى مسيرتهم عند مواجهة الرجاء الرياضي، ضمن إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مشيرًا إلى أن تلك المواجهة لا تحتاج لجلسة تحفيز من أجل تقديم أداء كبير.

واستهل البدري حديثه قائلًا: “ربما مباراة الدار البيضاء قد تكون الأهم في مسيرة عدد كبير من لاعبي الفريق، والجميع يعلم مدى أهميتها ، جماهير الإسماعيلي تستحق الفرحة ونأمل في تحقيق مطلبهم”.

ثم اختتم حديثه موضحًا: “كنت أتمنى حضور جماهير الرجاء. كانوا سيُشكلون ضغطًا على لاعبيهم وليس علينا، لكن بشكل عام، سنسعى لتكرار الفوز الذي حققناه في لقاء الذهاب بالإسماعيلية.”

وشهد المران الأول للفريق لكرة القدم بالإسماعيلي في المغرب مشاركة أحمد مدبولى صانع الألعاب والأوغندى باتريك كادو بالتدريبات الجماعية قبل أن يخضعا لتدريبات تأهيلية خفيفة تحت إشراف الجهاز الطبى.

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يحلّ الإسماعيلي ضيفًا على المركب الرياضي محمد الخامس، عندما يلتقي مع الرجاء مساء الأحد 15 مارس 2020، في إطار مباراة الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويستعد الدراويش للقاء ضيفه الرجاء مساء الأحد على ملعب محمد الخامس، فى إياب دور الــ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الثنائى المذكور جاهز للقاء إلا أنهما يخضعان لتلك التدريبات، من أجل إزالة أثار الارهاق لديهما.

وحرص المستشار محمد الكلية رئيس البعثة يرافقه المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات على متابعة المران من خارج الخطوط.