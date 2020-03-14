شكرا لقرائتكم السلحدار يتحدث عن الدعم الجماهيرى وتأثير الغيابات على الإسماعيلي أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الجماهير أعطت للاعبين دافع وحافز كبير على تقديم أفضل مالديهم وذلك بعدما حرصت على تشجيعهم ومؤازرتهم فى المران وتوديعهم قبل السفر للمغرب ، مشيرا إلى أن مشهد الدعم الجماهيرى اعاده بالزمن لأكثر من 25 عاما حينما كان لاعبا.

ويستعد الفريق لملاقاة الرجاء بعد غد الأحد ، فى إياب دور الــ4 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وأضاف السلحدار :”نتطلع لفصل النتائج السلبية بمسابقة الدورى عن البطولة العربية واللاعبون يعلمون ذلك جيدا ونعد الجميع بأننا سنقاتل فى الملعب لحصد بطاقة التأهل لنهائى البطولة العربية”.

وواصل مدرب الإسماعيلى :”بالتأكيد سنفقد جهود ثلاثى من العناصر الأساسية وهم باهر المحمدى وفخر الدين بن يوسف بجانب أحمد أيمن ،لكننا نثق كل الثقة فى البدلاء لتعويض تلك الغيابات وعمل الإضافة المنتظرة”.

وواختتم حديثه :” نعلم كل صغيرة وكبيرة عن الرجاء ،وعلينا أن نكون فى كامل تركيزنا أمام هذا الفريق الذى يضم نجوم فى كل الخطوط ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لاسعاد جماهير الكرة المصرية”.