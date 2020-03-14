شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أتمنى إلغاء الدورى وكأس مصر صحتنا أهم من كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إنه يتمنى إلغاء بطولة الدورى المصرى وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا موضحا أن صحة الإنسان أهم من أى شئ.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :"مجلس الأهلى المفروض انه فيه قامات كيف يصدر منهم بيان غريب وسط ما يحدث في العالم من أزمات وانتشار فيروس كورونا ويعترضوا فيه على المباريات التي تأجلت كيف يفكرون بهذه الطريقة".

كان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التي كان مقرر لها الخميس الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية قبل ان يؤجل مباريات السبت والأحد القادم لذلت السبب حيث يأتي ذلك بالتزامن مع بيان القلعة الحمراء.