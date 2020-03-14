شكرا لقرائتكم وكيل رمضان صبحى: اللاعب شفى من إصابته.. وأندية إيطالية وإنجليزية ترغب بضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود رمضان صبحي لاعب الأهلي لمباريات الفريق بعد لقاء الإنتاج الحربي المُقرر له الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز بعد اكتمال شفاؤه التام من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

وخاض رمضان صبحي برنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية وسيكون بأمكان اللاعب المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة بعدما خاض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضي بإحدى تدريبات الفريق.

نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي قال مؤخراً أن اللاعب تعافي تماماً من الإصابة التي لحقت بها مؤخراً ، وجاهز للمشاركة مع الفريق في غضون أيام ، موضحاً أن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي الذى أستعار الأهلي اللاعب منه مُنزعج بسبب كثرة أخبار إصابة رمضان صبحي ، مؤكداً أن اللاعب تلقي العديد من العروض خلال الفترة الماضية .

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وأضاف نادر شوقي ، أن هناك أندية إيطالية وبرتغالية وإنجليزية ترغب في ضم رمضان صبحي في الانتقالات الصيفية المقبلة ، مشيراً إلي نادي هيدرسفيلد الإنجليزي هو صاحب القرار الأخير .

تلقى النادى الأهلى خطاباً رسميا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام إنبى التى كان مُقرراً لها السابعة والنصف من مساء غد السبت، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، وأخطر اتحاد الكرة الأهلى بأن الموعد الجديد لمباراة الفريق أمام إنبى سيتم تحديده لاحقاً.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى مواجهة أمام سموحة، وهى التى كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.