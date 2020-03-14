شكرا لقرائتكم الاتحاد العربى يعلن قائمة المسموح لهم حضور مباراة الرجاء والإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم، عن قائمة الأشخاص المصرح لهم بحضور قمة الرجاء مع الإسماعيلي ، بعد قرار “منع الجماهير” بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد العربى للرجاء على السماح بحضور “10 أعضاء من المكتب المديري للنادي مقابل العدد نفسه بالنسبة للإسماعيلي”، إلى جانب 10 أعضاء كضيوف من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي سياق متصل ، منع الإتحاد العربى حضور المصورين الصحفيين مع الإكتفاء بمصوري الرجاء و الإسماعيلي و الإتحاد العربي، مع السماح بتواجد ممثلي وسائل الإعلام في “مدرجات الصحفيين”.

ويذكر أن المواجهة تجرى يوم الأحد القادم، في تمام الساعة التاسعة مساء، على أرضية ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدارالبيضاء، برسم إياب دور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ووضع الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى برنامج اليوم الأول خلال تواجد البعثة فى المغرب.

ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى مساء الأحد فى إياب دور الــ4 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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البرنامج جاء كالتالى …

10.30 صباحا .. تناول وجبة الأفطار

2.30 عصرا .. تناول وجبة الغداء

5.00 مساءا .. التحرك لملعب التدريب

6.00 مساءا .. خوض أول تدريبات الفريق بالمغرب

08.30 مساءا .. تناول وجبة العشاء والتى يعقبها الخلود للنوم.