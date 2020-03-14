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جسام يعتزل التدريب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي


قرر مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق أنور جسام اعتزال مهنة التدريب بشكل كامل، وقال جسام الذي يعمل الآن كمحاضر آسيوي، إن الوقت الراهن لا يسمح بعودته إلى التدريب، مما جعله يجلس في منزله لمراقبة وضع الكرة العراقية عن بُعد.
واستبعد جسام عودته إلى الساحة التدريبية، مؤكداً أنه سيبقى يخدم الكرة العراقية إلى آخر نفس في حياته. لافتاً إلى أنه يدين للعبة كرة القدم بالكثير من الفضل؛ لأنه لولاها لما عرفه أحد في العراق والوطن العربي.
يذكر أن جسام يعد واحداً من أهم المدربين في تاريخ الكرة العراقية الذي حقق معها إنجازات كبيرة.

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