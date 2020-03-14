حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا بختامي الوثبة 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس الجمعة، بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، منافسات اليوم الرابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2020».

وتابع سمو ولي عهد دبي منافسات، أمس الجمعة، لفئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كلم، على أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وشهدت تحديات اللقايا لأصحاب السمو الشيوخ تألقاً لافتاً لهجن «العاصفة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وكان حصادها في الفترة المسائية هو كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، إضافة إلى المركز الأول في 7 أشواط من أصل 14 شوطاً شهدتها الفترة المسائية، فيما حصدت هجن الرئاسة الكأس وبندقية الأبكار والجعدان المحليات، إلى جانب المركز الأول في 5 أشواط.

وبسطت هجن العاصفة سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي الأول المخصص للأبكار المفتوح؛ إذ حصدت «إيجاد» بقيادة المضمر غياث الهلالي الكأس ونصف مليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7.03.02 دقيقة.

وانتزع «رماد» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي ناموس الشوط الرئيسي الثاني للجعدان المفتوح، وحاز رمز الشوط، البندقية و400 ألف درهم، بعد أن تفوق على منافسيه في الأمتار الأخيرة بتوقيت زمني قدره 7.06.05 دقيقة، وظهرت هجن الرئاسة بأداء مميز في أشواط الرموز للأبكار والجعدان المحليات بعد أن حلقت «ناصية» بقيادة المضمر راشد محمد المنصوري بكأس الشوط، وأنهت السباق في زمن قدره 7.10.02 دقيقة، وتمكن «الصداوي» من إهداء هجن الرئاسة الرمز الثاني في منافسات، أمس الجمعة، بعد أن توج ببندقية الجعدان المحليات بقيادة المضمر محمد عتيق المهيري مسجلاً زمناً قدره 7.10.05 دقيقة.

وشهدت الأشواط من الخامس وحتى الرابع عشر، صراعاً حامياً بين شعارات المؤسسات العملاقة الرئاسة والعاصفة على نيل الناموس؛ إذ خطف الشعار الأحمر ناموس الشوط الخامس عن طريق «هوايل»، وخطفت «الشاهينية» للعاصفة لقب الشوط السادس، فيما عادت هجن الرئاسة في الشوط السابع عن طريق «مدرك» مع المضمر راشد محمد المنصوري.

وعادت هجن العاصفة للمشهد بقوة لتخطف لقب الأشواط الثامن والتاسع والعاشر على التوالي ليؤكد المضمر غياث الهلالي تفوقه وأداءه المميز خلال سن اللقايا، بينما أهدى «شاهين» هجن زعبيل ناموس الشوط ال11، وخطفت «زعفرانة» للشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان لقب الشوط ال13، فيما اختتمت منافسات الفترة المسائية بفوز «الشاهينية» لهجن العاصفة بناموس الشوط الأخير.

وسيطرت هجن «العاصفة» على أغلب أشواط الفترة الصباحية، في منافسات اللقايا، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي، أمس الجمعة؛ بعد أن نجحت في حصد الناموس والمركز الأول، في 11 شوطاً من أصل 16 شوطاً في الفترة الصباحية، فيما انتزعت هجن الرئاسة لقب 3 أشواط، فيما ذهبت ألقاب شوطين لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وخطفت «الشاهينية» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، ناموس أول الأشواط، في الفترة الصباحية، ودخلت هجن الرئاسة الأجواء في الشوط الثاني بالفوز الذي حققته «هملولة» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، في منافسات الأبكار المهجنات، وعادت هجن العاصفة إلى الانتصارات مجدداً مع «شاهين» مع المضمر غياث الهلالي، في الشوط الثالث للجعدان المحليات.

واستهل «الفارس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مع المضمر أحمد سلطان السويدي، أول الانتصارات للشعار في الشوط الرابع المخصص للجعدان المهجنات، وحصد شعار العاصفة الانتصار الثالث مع «الشاهينية» مع المضمر غياث الهلالي في الشوط الخامس المخصص الأبكار المحليات، وواصل شعار العاصفة تألقه مع «الشاهينية» مع المضمر غياب الهلالي بتفوق الشاهينية على منافساتها في الشوط السادس المخصص للأبكار المهجنات، وأهدى «شاهين» هجن العاصفة الفوز الخامس، مع المضمر غياث الهلالي، محرزاً ناموس الشوط السابع.

وفي الشوط الثامن كان الموعد مع «شاهين» الذي أهدى هجن العاصفة، الفوز السادس، مع المضمر غياب الهلالي، بعد أداء رائع محققاً المركز الأول، وأفضل توقيت بزمن قدره 7:18:02 دقيقة، وشهد الشوط التاسع للأبكار المحليات تألقت «الشاهينية» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، وحققت الناموس و الفوز السابع.

وعاد الشعار الأحمر مرة أخرى ليحصد لقب الشوط العاشر عن طريق «هملولة» لهجن الرئاسة، مع المضمر أحمد مطر الخييلي، واستمر التنافس القوي من هجن العاصفة التي سجلت حضوراً قوياً في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، بعد فوز «شاهين»، وفي الشوط الثاني عشر جاء «شاهين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مع المضمر سيف عتيق العميمي، وسجلت هجن الرئاسة فوزها الثالث، عن طريق «شوق» بعد أن أحرزت ناموس الشوط الثالث عشر، فيما واصلت هجن العاصفة سيطرتها في الأشواط الثلاثة الأخيرة عن طريق «الشاهينية»، مع المضمر غياث الهلالي لتصل إلى اللقب ال11.