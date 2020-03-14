«آسيوي الشطرنج» يؤجل المسابقات القارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج أنه بناء على توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، فقد تقرر تأجيل المسابقات القارية للشطرنج حتى نهاية شهر يونيو القادم.

وكشف الأمين العام للاتحاد القاري للعبة أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة اللاعبين واللاعبات المشاركين في المسابقات القارية للشطرنج، واستجابة للإجراءات الاحترازية من منظمة الصحة العالمية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان والقارات، ومنها بلدان آسيوية إلى جانب الصين التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد، ليجوب أنحاء العالم.

وفي مقدمة البطولات القارية التي تأجلت بطولة آسيا الفردية للهواة التي كان مقرراً إقامتها في مدينة مسقط بسلطنة عمان في إبريل المقبل، والتي تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق يحدد بعد نهاية يونيو.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن إلغاء الدورات التدريبية لإعداد وصقل الحكام والمدربين والمنظمين، مع الاستعاضة عنها بدورات أخرى تقام عبر الإنترنت.

وكان اتحاد الشطرنج بجمهورية التشيك أعلن، أمس الجمعة، إنهاء بطولة العالم الفردية للمخضرمين وكبار السن فوق 50 سنة، وفوق 65 سنة، الجارية حالياً في مدينة براغ، وذلك قبل أربعة أيام من انتهائها.