شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يعرقل الحصن بالتعادل ويشعل صراع الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عرقل العربي ضيفه دبا الحصن بالتعادل 2-2 خلال اللقاء المثير الذي جمعهما أمس على ملعب العربي في افتتاح مواجهات الأسبوع ال17 لدوري الدرجة الأولى.

سجل للفريق الحصناوي على مدار الشوطين البرازيلي رافائيل ساتياغو في الدقيقة السابعة ومحمد مصطفى في الدقيقة 66، فيما أحرز لأصحاب الأرض الإيفواري بكاري كوني في الدقيقة 10 والبرازيلي اليكسندر في الدقيقة 51، وبهذه النتيجة بقي دبا الحصن في المركز الثاني برصيد 32 نقطة والعربي 17 نقطة، وأدار المباراة الحكم عبدالله ناجي وأشهر البطاقة الحمراء للاعب الحصن محمد مصطفى بسبب الخشونة الزائدة.

وأصبح مركز دبا الحصن في خطر بخصوص الصعود، حيث إن البطائح والحمرية اقتربا منه.

وعلى ملعب مسافي تغلب البطائح على أصحاب الأرض 2-1 سجل للبطائح البرازيلي اليكسندر في الدقيقة الخامسة ومواطنه أيريك سواريس في الدقيقة 27 فيما أحرز بدر بلال هدف مسافي الوحيد عند الدقيقة 39، وبهذه النتيجة يرفع البطائح رصيده إلى 29 معززاً مركزه الثالث بفارق ثلاث نقاط عن دبا الحصن الوصيف فيما بقي مسافي بنقاطه العشر السابقة، أدار المباراة الحكم خالد الملا.

وعلى ملعبه فاز الذيد على ضيفه مصفوت بهدف وحيد أحرزه اللاعب إبراهيم الحمادي في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، وبهذا الفوز يرفع الذيد رصيده إلى 17 نقطة ويبقى مصفوت بنقاطه ال22 السابقة، أدار المباراة الحكم أحمد بلال.

ختام مثيبر

وتختتم الجولة 17 اليوم بمباراتي قمة تجمع الأولى العروبة والإمارات في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، والثانية الحمرية ودبا الفجيرة في الخامسة و40 دقيقة.

في المباراة الأولى بملعب مربح هناك رغبة كبيرة من الطرفين في الفوز ما يجعل المباراة صعبة، وفي الوقت ذاته يرفع سقف التوقعات بلقاء واعد ومثير، فالعروبة والإمارات كلاهما يتعامل مع المواجهة وكأنها نهائي كأس.

ورغم أن العروبة خارج حسابات الصعود لكن مباراة اليوم تعني له الكثير من عدة جوانب فهي مواجهة ثأرية، فالإمارات قسا عليه في الدور الأول وفاز عليه بخمسة أهداف لهدف، والفريق تعرض لانتقادات كبيرة بسبب نتائجه وترتيبه وهو يريد الرد على هذه الانتقادات بالفوز على المرشح الأول للصعود، كما يرغب اللاعبون في تأكيد قدراتهم أمام الفريق الأفضل في البطولة.

ويتمسك العروبة بإنهاء الدوري في مركز جيد ويعلم أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر مواجهة اليوم، فهدف العروبة من اللقاء رد اعتباره والتقدم في الترتيب وتلميع الصورة وهو يملك 14نقطة في المركز الثامن.

وخاض العروبة 14مباراة فاز في 4 مباريات وخسر ثماني وتعادل في اثنتين وسجل 18 هدفاً واستقبل 26. أما الإمارات فهو يتعامل مع مباراة اليوم بحرص كبير ورغبة في العودة للانتصارات بعد ان تلقى أول خسارة في الجولة الأخيرة أمام دبا الفجيرة وحافظ على مركزه الأول رغم الخسارة برصيد 36نقطة وهو مازال الفريق الأكثر تحقيق للانتصارات والأكثر تسجيلاً للأهداف وقد فاز في 11مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر واحدة وسجل 30 هدفاً واستقبل 13.

وحاولت إدارة الصقور محاصرة الخسارة الأخيرة وجددت الثقة في اللاعبين وطالبت بإغلاق ملف لقاء النواخذة والتركيز على لقاء اليوم والمباريات المقبلة.

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ولايرغب فريق المدرب جوكيكا في التعثر من جديد لأن تقلص النقاط مع المنافسين في هذه المرحلة الحساسة سيكون ثمنه غالياً، ويبدو فريق الإمارات مرشحاً للفوز على الورق لكن العروبة فريق قوي على أرضه ويؤدي باستماتة كبيرة.

وبملعب الحمرية تقام مباراة قد تحدد نتيجتها مصير فريقي الحمرية ودبا الفجيرة، فالحمرية يملك 26نقطة وفوزه في المباراة يعزز حظوظه بغض النظر عن نتائج المنافسين والعكس صحيح فالخسارة أو التعادل سيضعفان حظوظه.

وكان العنابي تعادل في الجولة الماضية مع الحصن وهي نتيجة جيدة لكنها ليست مثالية فيما يبحث عن الفوز فقط الليلة، بينما يملك دبا الفجيرة 25نقطة وهو ايضاً مطالب بالفوز ليحتفظ بآماله في الصعود وسيتأثر وضعه حال خسر أو تعادل.

وأنعش الفوز الأخير على الإمارات حظوظ النواخذة، فيما سيفقد الفريق مكاسبه إذا عاد لمربع الهزائم من جديد.

تأكيد الجاهزية

ويستعيد النواخذة جهود محمد الخديم لاعب خط الهجوم في لقاء اليوم، وأكد أحمد مجاهد مدرب الفريق جاهزية كل اللاعبين وذكر أن مباراة اليوم عادية ولاتختلف عن المواجهات الأخرى، وأوضح: الاستعدادات لللقاء لم تختلف عن السابق فقد تعاملنا بشكل عادي مع التحضيرات.

ومضى: الفوز الأخير منح اللاعبين ثقة ودافعاً ونأمل أن يستمر الفريق في الانتصارات ويعود بالعلامة الكاملة من ملعب المنافس.

وعن الحمرية قال إنه فريق جيد ويستحق الاحترام وإنهم لا يقللون من قيمة أي منافس ويعرفون أن كل الفرق لديها أهداف وطموحات ولذلك ليس هناك فريق سهل أو مباراة سهلة.

فيما قال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية إن المباراة مهمة للطرفين وذكر أنه من الطبيعي أن يعمل كل فريق على تحقيق الفوز ليبقي على آماله في الصعود، وأوضح: الحمرية حقق نتيجة لابأس بها في الجولة الماضية خارج ملعبه وهو مطالب بالفوز اليوم، نعرف قوة منافسنا فدبا الفجيرة منافس كبير ومواجهته ستكون صعبة لكننا نثق في لاعبي الحمرية وفي قدرتهم على تحقيق الفوز.

وقال عبدالله علي لاعب فريق الإمارات من جانبه إن الخسارة من النواخذة أصبحت ماضياً، وبين أن الفريق تجاوزها والجميع مركز على لقاء اليوم، وأوضح: نتائح العروبة لن تخدعنا، فهو يبقى فريق قوي وكبير ولديه عناصر جيدة سواء المواطنون أو المقيمون والأجانب، انه فريق قوي باختصار والمباراة ستكون صعبة للغاية ونحن جاهزون لها وسنعمل على تحقيق الفوز.

وأكد أن الخسارة من دبا الفجيرة لاتعود إلى الضغوط، مبيناً ان الإمارات فريق كبير ويملك لاعبوه خبرة كبيرة وذكر أن الخسارة واردة في كرة القدم وهي لا تعني ان الفريق كان سيئاً او انه لايتحمل ضغوط الأمتار الاخيرة.

وأنهى عبدالله علي بالقول: أعتقد ان الإمارات لم يكن محظوظاً، فقد كان الأكثر استحواذاً وسيطرة ولكنه لم يفز، والفريق قادر على تجاوز ما حدث بوقفة الإدارة وتوجيه مسؤولي النادي والمدرب، وماحدث سيكون درسا لنا ونأمل الا يخسر الفريق أي نقطة في المرحلة المقبلة.