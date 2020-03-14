خمينــيز: نركــز على مواصلة الانتصارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
أكد الإسباني مانويل خمينيز مدرب الوحدة، أهمية مواصلة فريقه للانتصارات وحصد النقاط، واعتبر أن «العنابي» هو الأفضل من بين الفرق في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الوحدة يخوض مباراة صعبة أمام أحد طرفي نهائي كأس رئيس الدولة.
وقال خمينيز: علينا أن نركز على مواصلة العمل الجاد، والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، بعيداً عن الانشغال بالرد على الانتقادات حول المستوى وإضاعة الفرص، أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي ومنظم استطاع أن يصل الى نهائي أكبر بطولة في الإمارات.
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