شكرا لقرائتكم خبر عن الترتيب قبل مباراتي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مازال فريق الإمارات يتصدر الترتيب برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، ويأتي بعده دبا الحصن وله 33 نقطة من 16 مباراة، ثم البطائح في المركز الثالث وله 29 نقطة من 16 مباراة، ثم الحمرية الرابع وله 26 نقطة من 14 مباراة، ودبا الفجيرة الخامس وله 25 نقطة من 15 مباراة، ومصفوت السادس برصيد 22 نقطة، والعربي السابع وله 19 نقطة، والذيد الثامن وله 17 نقطة، ثم العروبة 14 نقطة، ومسافي العاشر برصيد عشر نقاط، والتعاون في المركز الحادي عشر والأخير برصيد نقطتين.

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