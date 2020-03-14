«الكامل» لحمدان بن راشد يكتسح منافسيه في عاشر سباقات ميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

أسدل مضمار ميدان العالمي الستار على سباقاته المحلية قبيل انطلاق كأس دبي العالمي المقرر له 28 مارس الجاري، حيث أقيم أمس الأول الخميس السباق المحلي العاشر ضمن سباقات الموسم 2019-2020، وتألف السباق من ستة أشواط خُصصت جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة، وأقيمت على الأرضية الرملية.

وشهد السباق مشاركة 78 فرساً وبلغ مجموع جوائزه المالية مليوناً و35 ألف درهم برعاية لونجين، في الأشواط الستة التي أسفرت عن نتائج غير متوقعة مع فوز عدة خيول للمرة الأولى، واستغل «الكامل» العائدة ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفرصة ليفتتح سجله المحلي بأول فوز في الدولة، وفرض ابن «هافانا جولد» هيمنته على مجريات الشوط الرابع والرئيسي على مسافة 1600 متر - تكافؤ، وحافظ على صدارته طوال الوقت بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري ليكسب بفارق كبير قدره 13 طولاً ونصف الطول عن أقرب منافسيه «هاربور سبيريت» لأحمد القطان بإشراف جابر رمضان وقيادة جيمس دويل، وبلغ زمن الفائز 1:36:13 دقيقة.

وسجلت نقابة بورسلي للسباقات ثنائية قوية في الحفل بعد فوزها بلقبي المبتدئة في الحفل، الأول مع «مقياس» الذي انطلق بإشراف راشد بورسلي وقيادة أدري ديفريز على مسافة 1200 متر في محاولته الثانية والأولى على الرمل، وغادر فئة المبتدئة بعد أن أكمل المسافة في زمن قدره 1:11:84 دقيقة، وبفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «فار سكاي» لسكاي ريسينج بإشراف دوج واتسون وقيادة بارتيك دوبس.

وضاعف «شانتي ستار» نقابة بورسلي للسباقات رصيد مدربه راشد بورسلي في الحفل بعد أن تقدم مبكراً في الشوط الثالث على مسافة الميل بقيادة فابريس فيرون، ودخل في منافسة شرسة مع الوصيف بفارق طول وثلاثة أرباع الطول «فولسهود» لحمد علي بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة ساندرو بايفا، محققاً زمناً بلغ 1:38:44 دقيقة.

وفي ثاني أشواط الأمسية سجل «أنتولد سيكريت» فوزه الأول منذ عامين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ووجد الفائز ثغرة بالقرب من الحاجز بعد المنعطف الأخير في سباق الميل (تكافؤ) انطلق من خلاله بإشراف زافير زياني وإشراف سالم بن غدير، واستفاد من عامل الوزن ليضع فارقاً قدره أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جيرنزي» لمحمد خليفة البسطي بإشراف دوح واتسون وقيادة هيتشكوت، وبلغ زمنه 1:37:99 دقيقة.

وتمكن المرشح البارز «سبيدي موف» لتتش جولد للسباقات من مضاعفه سجله بالموسم بعد أن خطف اللقب في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر - تكافؤ، وتقدم من المركز الأخير بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار متغلباً على «ديفي لامب» نقابة بورسلي للسباقات بإشراف راشد بورسلي وقيادة فابريس فيرون بفارق طولين.

واختتم الخبير «كوارتر فرانسيه» الحفل بأداء رائع في الشوط السادس على مسافة 2000 متر - تكافؤ، وحقق الجواد العائدة ملكيته لمحمد خليفة البسطي فوزه الأول منذ 2018 بقيادة فرناندو هارا وإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي، وأكمل ابن «ستريت كراي» السباق في زمن قدره 2:06:25 دقيقة متفوقاً على «دلالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف مصبح المهيري وقيادة جيم كرولي بفارق 6 أطوال بعد أن فجر سرعته القصوى في آخر 200 متر.