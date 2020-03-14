شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء ماراثون بوسطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجئت النسخة ال124 من ماراثون بوسطن الدولي من 20 إبريل/‏ نيسان إلى 14 سبتمبر/‏ أيلول، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة.

ويأتي قرار الإعلان عن إرجاء هذا الماراثون التاريخي الذي انطلق عام 1897 ما يجعله الأقدم في العالم، بعدما أعلن حاكم ماساشوستس تشارلي بايكر حالة طوارئ في الولاية،وعقب لقاء بين عمدة بوسطن ومنظمي الماراثون.

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