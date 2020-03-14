الـدوري الـرباعـي لـكـرة الـصـالات ينـطـلـق الـيـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تنطلق مباريات الدوري الرباعي، «بلاي أوف» لدوري كرة الصالات في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم السبت، بمواجهتي دبا الحصن صاحب المركز الثالث مع فريق نادي النصر على ملعب صالة ناشئة دبا الحصن، وفي نفس التوقيت يحل فريق نادي خورفكان ضيفاً على شباب الأهلي.

وكان فريقا النصر ودبا الحصن قد التقيا في الدور الأول، وانتهت المباراة بفوز النصر 3-2، وفي الدور الثاني كان الفوز من نصيب دبا الحصن 2-1، أما بالنسبة لشباب الأهلي وخورفكان فقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بتعادل الفريقين 1-1، وفاز شباب الأهلي في مباراة الدور الثاني 6-2. وستكون الكلمة المسموعة في مباريات «البلاي أوف» إلى كوكبة النجوم البرازيليين المقيدين في جميع الفرق كمقيمين، وهم من سيحدثون الفارق في مباريات البلاي أوف، وتعتمد عليهم الفرق اعتماداً كبيراً، وستكون الإضافة الحقيقية التي ستشكل الفارق عن طريق الفريق الذي يمتلك لاعبين مواطنين حاسمين أو على الأقل يكونون في مستوى نجوم بلاد السامبا المنتشرين في ملاعب كرة قدم الصالات. وأكد منصور بوسمرة مشرف فريق نادي النصر أن فريقه غني عن التعريف، وأن «العميد» طرف أصيل ومنافس قوي على جميع البطولات المطروحة في ساحة اللعبة، وتمنى لفريقه التوفيق وقال: «بلاشك المستويات متقاربة، والحظوظ متساوية، وعازمون على تقديم الأفضل».

منافسة مشروع

من جهته، قال محمد سعيد الضنحاني مساعد مدرب نادي خورفكان، إن المنافسة حق مشروع للجميع في «البلاي أوف» وقال: «نعتبره دورياً جديداً، وهدفنا تقديم أفضل ما نملك، ونحترم جميع الفرق، وسنتعامل مع كل مباراة على أساس أنها بطولة قائمة بذاتها، ونتمنى أن نوفق في جميع مبارياتنا».

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وقال عبدالله كيدي، مدير فريق شباب الأهلي، إن الحظوظ متساوية، والمستويات متقاربة بين جميع الفرق في الدوري الرباعي، بدليل أن كل هذه الفرق سبق أن انتهت مبارياتها بالتعادل مع بعضها في كثير من المباريات.

وكان وائل خميس، كابتن فريق دبا الحصن، قد اعتذر عن التعليق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرمجة البلاي أوف أمس الأول.

فيما أعلن عبدالله الشحي، مشرف التحكيم، عن اكتمال جاهزية جميع الأطقم المنوط بها إدارة مباريات البلاي أوف، معتبراً أن مستوى التحكيم في تصاعد وأنهم قدموا أداء عالياً خلال هذا الموسم، ومؤكداً ثقته الكبيرة في أن فريقه سيقدم الأفضل في الفترة القادمة.

على خط آخر، أكد خميس الشامسي، عضو لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد الآسيوي، أنه تم تأجيل موعد جميع الدورات وورش العمل إلى إشعار آخر، وتأجيل بطولة كأس آسيا للمنتخبات إلى شهر أغسطس/ آب المقبل في تركمانستان، وتأجيل بطولة دوري أبطال الأندية إلى ديسمبر / كانون الأول المقبل؛ حرصاً على السلامة العامة.

وفيما يخص الدورات المحلية ضمن برنامج اللجنة التنفيذية، تم التوجيه من عبدالملك جاني رئيس اللجنة بالاستعداد لإقامتها عبر الإنترنت، من خلال نخبة المحاضرين في العالم.