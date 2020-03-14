شايفر: نبحث عن تحسين مركزنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

امتدح الألماني وينفريد شايفر، المدير الفني لبني ياس، هجوم اتحاد كلباء الذي يلتقي معه «السماوي» اليوم في دوري الخليج العربي، ووصفه بالمميز، وقال: «هجوم كلباء مميز، ونحن سنلعب بأسلوب هجومي من أجل تحقيق الفوز والارتقاء في جدول ترتيب البطولة وتحسين مركزنا».

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وأشار إلى أنه يثق تماماً في مستوى أحمد أبوناموس، مهاجم بني ياس الشاب، وأنه يتوقع أن يحدث الفارق مع «السماوي» اليوم.

وعاد شايفر، للحديث عن مباراة الظفرة في الكأس،ليشيد بما قدمه فهد الظنحاني، حارس بني ياس، والظهيران بدر الشبيبي، وخميس الحمادي الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، والقائد فواز عوانة الذي قدم أفضل مباراة له منذ عودته إلى صفوف «السماوي»، وسهيل النوبي العائد من الإصابة ولم يتوقف طوال ال120 دقيقة.

وبدوره أكد أحمد أبوناموس،أنه لا يبحث عن التميز الشخصي؛ بل يركز على مصلحة الفريق.