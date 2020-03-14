عبد الوهاب الحوسني يتصدر المرحلة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم مساء اليوم السبت منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (الجولة الثانية) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وكانت البطولة انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وتواصلت يومياً في مقرها بمراسي (بي آند أو) جميرا 5 وشهدت إقبالاً كبيراً بفضل جهود اللجنة المنظمة وتعاون الشركاء، حيث تحظى برعاية ودعم من دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية) ومراسي بي آند أو وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وصن آند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

ورفعت الجوائز المالية المغرية والتي رصدت من قبل اللجنة المنظمة والشركاء الداعمين ووصلت في مجموعها إلى مبلغ 280 ألف درهم من حماس المشاركين الذين أقبلوا بقوة على التنافس في اصطياد الأسماك في فئتي التنافس سمك (الكنعد) وسمك (السكل).

وشهد اليوم الثالث حماساً منقطع النظير تمثل في التنافس الساخن على صدارة الترتيب العام في الفئة الأقوى وهي فئة سمك (الكنعد)، وسجل المتسابق عبدالوهاب سالم الحوسني تألقاً لافتاً في اليوم الثالث وتصدر المشهد بعد نجاحه في اصطياد سمكة (كنعد) وصل وزنها إلى 33.75 كجم بينما بلغ طولها 154 سم.

واحتل سالم محمد المهندي المركز الثاني في سمك (الكنعد) بعدما اصطاد سمكة بوزن 32.65 كجم وطول 153 سم، فيما ذهب المركز الثالث إلى المتسابق سيف محمد الفلاسي والذي اصطاد سمكة بوزن 31.40 كجم وطول 150 سم.