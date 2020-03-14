القرقاوي: عيسى بن راشد رمز عربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

وصف اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، رحيل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، بالخسارة الكبيرة للرياضة العربية، والخليجية، قائلاً إن الشيخ عيسى، رحمه الله، كان يمثل رمزاً من رموز الرياضة في الوطن العربي، ومرجعاً لكل الرياضيين العرب من خلال خبرته الواسعة في هذا المجال، ويكفي أنه يعتبر قطباً بارزاً من القياديين العرب الذين ساهموا في تأسيس كأس الخليج العربي الذي جمع بين شباب الخليج، إلى جانب مساهمته في تأسيس الاتحاد العربي لكرة القدم الذي تولى لسنوات طويلة منصب نائب رئيس الاتحاد، أيام المغفور له الأمير فيصل بن فهد.

وتناول القرقاوي مناقب الشيخ عيسى، وحكمته في حل العديد من المشاكل التي كانت تعترض البطولات الخليجية، والعربية، واختتم تصريحاته بقوله إن الشيخ عيسى «هرم الرياضة العربية» سيبقى في ذاكرة وعقول الرياضيين الخليجيين، والعرب.