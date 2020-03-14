«عربي الجولف» يؤجل بطولتي الرواد والتحدي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي أن مجلس إدارة الاتحاد العربي بقيادة الشيخ فاهم القاسمي، قرر تأجيل بطولتي الرواد للرجال فوق 50 سنة بنسختها الثانية، وبطولة التحدي العربي بين المنتخبين العربيين بنسختها الأولى والتي استحدثها الاتحاد العربي وضمها لأجندة بطولات الاتحاد اعتباراً من الموسم الحالي، وكان من المقرر أن تقام البطولتان من 11 وحتى 14 إبريل المقبل في مصر.

وأشار الزرعوني لإقامتهما خلال شهر سبتمبر أو نوفمبر 2020 على أرض الكنانة المصرية، بنفس الشروط والقواعد السابقة.

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