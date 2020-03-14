أحمد بن محمد: عيسى بن راشد أحــد رمــوز الرياضــة العربيــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، أحر التعازي إلى شعب مملكة البحرين الشقيق، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.
وكتب سموه على حسابه في «تويتر»: نعزي الشعب البحريني الشقيق في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة أحد الرموز الرياضية الخليجية والعربية.. سائلين المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
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