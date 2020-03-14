قمة «تحصيل حاصل» في دوري اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

تستكمل مباريات الجولة ال17 وقبل الأخيرة من دوري كرة اليد مساء اليوم السبت، بمواجهتي شباب الأهلي وضيفه الشارقة، وتعد المباراة تحصيل حاصل ومجرد تحسين مراكز لشباب الأهلي، فيما يتطلع الشارقة إلى مواصلة الأرقام القياسية، بعدما ضمن اللقب بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة، واحتفل بالبطولة ال14 في مسيرته باللعبة والرابع على التوالي في البطولة كأول فريق يحقق «السوبر هاتريك» بعد الفوز على الجزيرة في المباراة السابقة، ويلتقي اليوم أيضاً النصر مع العين في مباراة هدفها تحسين المراكز.

ويعني فوز الشارقة اليوم أنه اقترب من إنهاء الدوري بدون هزيمة أو تعادل، ولا يفصله إلا مباراة التتويج والاحتفال باللقب أمام ضيفه الوصل يوم الثلاثاء.

وعلى خط متصل، أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد في بيان رسمي أصدره، أمس الجمعة، ما يلي: «استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد مع جميع مؤسسات الدولة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، وتماشياً مع توجيهات الهيئة العامة للرياضة حول هذا الخصوص، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية التالية: إقامة جميع مباريات الرجال بدون حضور جماهيري اعتباراً من مباريات، أمس الجمعة، وحتى إشعار آخر، وتقرر تأجيل الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري العام للناشئين وتأجيل الجولة الأخيرة من مسابقة السوبر المقرر لها بعد غد».