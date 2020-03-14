إصابة 5 لاعبين وطبيب في سمبدوريـا الإيطـالـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي لكرة القدم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، إلى خمسة لاعبين وطبيب، فيما يتواجد الفريق بأكمله مع المدرب كلاوديو رانييري والطواقم الفنية والطبية في الحجر الصحي الطوعي.

وبعدما كشف، أمس الأول الخميس، عن إصابة المهاجم الدولي مانولو غابياديني بفيروس «كوفيد-19»، أعلن سمبدوريا، أمس الجمعة، تسجيل أربع حالات عند اللاعبين، وهم: المدافع الغامبي عمر كولي، ولاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، والمهاجم أنتونيو لا غومينا، ولاعب الوسط النروجي مورتن ثورسبي، إضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري.

وأكد النادي، في بيانه أن جميع المصابين «بصحة جيدة»، مشيراً إلى أنه قام ب«تطبيق جميع الإجراءات اللازمة على الفور».

وأوضح أن كل مرافق النادي مغلقة، وأن اللاعبين والطواقم الفنية والطبية والإدارية «الذين يحتمل أن يتأثروا، هم في عزلة ذاتية في المنزل».