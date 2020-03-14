«أبوظبي للشطرنج» يوزع حقائبه الإدارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، اجتماعه الأول، أمس الأول الخميس، بعد قرار إعادة تشكيله من قبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وترأس الاجتماع حسين عبدالله خوري، وتوجه بالشكر والتقدير نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل لقطاع الشباب والرياضة في الدولة وتوفير كل سبل النجاح لأبناء وبنات الإمارات في شتى المجالات الرياضية.

وتوجه خوري بالشكر والتقدير لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية التي أولاها سموه لأعضاء المجلس الجديد لتحمل المسؤولية، معاهداً بأن يبذل أعضاء المجلس قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي محلياً وعالمياً.

وشهد الاجتماع الأول توزيع المناصب الإدارية لعضوية مجلس الإدارة الجديد بناء على قرار سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على النحو التالي: حسين عبدالله خوري رئيس مجلس الإدارة، عارف إسماعيل خوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة، يوسف أحمد باصليب الأمين العام، الدكتور عارف سلطان الحمادي رئيس لجنة المبادرات والفعاليات المجتمعية، إبراهيم محمد المرزوقي المدير المالي، سهيل عبدالرحيم العوضي مدير التطوير والاحتراف، محمد عمير المنصوري مدير الاتصال المؤسسي، إبراهيم إسماعيل المهيري رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، خالد مبارك الكيومي رئيس لجنة التسويق والترويج.

وشرع المجلس الجديد في وضع الأهداف المراد تحقيقها من خلال تقديم استراتيجية طموحة لتطوير العمل الفني بالنادي بالتوافق مع خطط واستراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تهدف إلى النهوض بلعبة الشطرنج خلال الفترة القادمة، من خلال بحث السبل الكفيلة لبلورة الأفكار والبرامج الموضوعة لتطوير اللعبة على مستوى مدينة أبوظبي بشكلٍ خاص وعلى مستوى الدولة بشكلٍ عام.