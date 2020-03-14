شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد: نستحق الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي الجديد، سعادته بفوز فريقه، الذي كان الأول له، بعدما حل بديلاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
وقال زاراغوسا صاحب ال 38 عاماً والمدرب السابق لفريق 21 سنة في شباب الأهلي: كان أسبوعاً صعباً للفريق بعد التعادل مع النصر، والتغيير في الجهاز الفني، فريقنا كان جيداً، واستحق الفوز، جميع اللاعبين نفذوا ما طلبته منهم في الشوط الأول، كنا نريد الهجوم والتقدم، وهذا ما فعلناه، لكن في الشوط الثاني كان هناك تراجع، وهذا أمر طبيعي عندما يشعر اللاعبون بالراحة الزائدة.
وأضاف: شهدت المباراة تقلبات في الشوط الثاني، منها تعادل عجمان في بداية الشوط ثم العودة القوية لفريقه، وتمكن من حسم النتيجة بطريقة رائعة، وقال إن الأخطاء التي نتج عنها هدفا عجمان سوف تتم مراجعتها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن المشكلة ربما تكون نفسية، خاصة أن فريقه كان متقدماً في النتيجة خلال لقاء النصر في الجولة الماضية.
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