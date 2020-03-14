ديربــي بورتو أليغــري.. أحمــر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت نهاية مباراة ديربي مدينة بورتو أليغري البرازيلية عراكاً بين لاعبي إنترناسيونال وجريميو بورتو أليغري، وهو ما أدى إلى طرد 4 لاعبين من كل فريق خلال مباراتهما ضمن مسابقة كأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية في كرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقام الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني بطرد بيبي ودا كوستا من بورتو أليغري وإدينيلسون وباربوسا من إنترناسيونال في الدقيقتين 88 و89 بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

لكن الأمور سرعان ما تطورت بعد ذلك، وشارك فيها اللاعبون الاحتياطيون في الفريقين، فقام الحكم بطرد ميراندا وهنريكه من جريميو، وكويستا وكونسيساو براكسيديس من إنترناسيونال في الدقيقتين 90+5 و90+7.

ويعتبر ديربي بورتو أليغري الذي يطلق عليه تسمية «غرينال» أحد أكثر المباريات المحلية عداوة في البرازيل.