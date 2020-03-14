شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الجزيرة يبحث عــن حصـــد 24 نقطـــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير لفت الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إلى أن المباراة مع العين ستكون قوية بفضل المجموعة الجيدة التي يمتلكها الفريقان. وتأكد غياب الثلاثي مسلم فايز وسلطان الغافري والمغربي مراد باتنا عن صفوف الجزيرة، بينما خضع عبدالله رمضان والجنوب إفريقي تولاني سيريرو للتقييم البدني. وقال مارسيل: المباراة ستكون مختلفة، لأنها ديربي، إضافة إلى أن الجزيرة يرغب في عدم التفريط في أي نقطة من ال24 المتبقية، ويريد إنهاء الدوري بأفضل ترتيب، حيث تبقت 8 مباريات فقط.

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