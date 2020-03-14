إلغاء مسيرة شعلة الأولمبياد في اليونان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية، أنها ألغت بقية مسيرة شعلة دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020، على الأراضي اليونانية، بعد خروج حشود غفيرة، رغم التحذيرات من تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة: «بعد التدفق المفرط للسكان خلال مرور الشعلة في اسبرطة، وعلى الرغم من التوصيات المتكررة للجمهور بعدم التجمع، اتخذت اللجنة الأولمبية اليونانية قراراً صعباً بوقف برنامج مسيرة الشعلة على الأراضي اليونانية».

وأشار البيان إلى أن اللجنة الأولمبية اليونانية ستسلم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الشعلة في 19 مارس/آذار، كما كان مقرراً، لكن من دون جمهور، على ملعب باناثينايكوس في أثينا.

وتم اتخاذ قرار الإلغاء بعد الاحتشاد الكبير الذي حصل إثر مشاركة الممثل الأمريكي جيرارد باتلر، بينما كان يشعل مرجله في مدينة اسبرطة.