إلغاء جائزة أستراليا للفورمولا1 وتأجـيل سباقي فـيتنام والبحرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت الفئة الأولى للرياضات الميكانيكية إلى سلسلة من الأحداث الرياضية حول العالم التي تأثرت سلباً بانتشار فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 التي كان مقرراً أن تنطلق أمس الجمعة.

فبعد مناقشات طويلة بين الفرق والمنظمين والاتحاد الدولي للسيارات والسلطات المحلية، تم الإعلان عن إلغاء السباق، قبل بدء التجارب الحرة الأولى.

وقال منظمو السباق والاتحاد الدولي للسيارات في بيان إن إلغاء السباق يأتي غداة انسحاب فريق ماكلارين على خلفية ثبوت إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا، كما جاء الإلغاء بعد دقائق قليلة من إعلان رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أن السباق سيقام بدون جمهور.

وعلى رغم اتخاذ إجراءات محدودة للحد من الاختلاط بين السائقين والجمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا أبدى بطل العالم هاميلتون استغرابه لبقاء السباق كأن شيئاً لم يكن.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي «أنا متفاجئ فعلاً من أننا هنا. لا أعتقد انه من العظيم ان نقيم سباقات، لكنني مصاب بالصدمة لجلوسنا هنا جميعنا في هذه الغرفة المكتظة بالسائقين والصحفيين».

وفي السياق نفسه، أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى تأجيل السباق المقرر في 22 مارس/ آذار الحالي، كما تم تأجيل جائزة فيتنام التي كانت مقررة في الخامس من إبريل/ نيسان المقبل.