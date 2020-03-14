«الفرسان» يستعيد عافيته بالخمسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عوّض شباب الأهلي تعادله المخيب 2-2 أمام النصر في الجولة الماضية بفوزه الكبير والصعب على عجمان 5-2، أمس الجمعة، في مباراة غريبة بمجرياتها جرت على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ضمن الجولة ال19 من دوري الخليج العربي.

وعزز شباب الأهلي صدارته للترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق 6 نقاط عن العين الثاني (37 نقطة) الذي يلعب مع الجزيرة الثالث اليوم.

وفاز النصر على خورفكان 1-صفر، والوصل على حتا 3-2 ليبقى الخاسران في دائرة الخطر وبحالة القلق من الهبوط إلى الدرجة الأولى. ص3