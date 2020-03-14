شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أرملة أميل زاتوبيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت التشيكية دانا زاتوبكوفا، بطلة رمي الرمح في أولمبياد 1952، وأرملة حامل أربع ذهبيات أولمبية أميل زاتوبيك، أمس الجمعة، عن 97 عاماً، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية التشيكية.
وقالت اللجنة في بيان: «خسرت الرياضة التشيكية واحدة من أعظم شخصياتها».
وإضافة إلى ذهبيتها في ألعاب هلسنكي الأولمبية في 1952، أحرزت زاتوبكوفا فضية أولمبياد روما 1960، وسجلت عام 1958 رقماً قياسياً بلغ 55,73 متر، وهي بعمر الخامسة والثلاثين. وأحرزت لقب بطولة أوروبا عام 1954 و1958.
وولدت زاتوبكوفا في 19 سبتمبر/أيلول 1922، وتشاركت مع زوجها الأسطورة زاتوبيك نفس يوم عيد الميلاد.
وتوفي زاتوبيك، بطل سباق 10 آلاف متر في أولمبياد 1948، و5 آلاف، و10 آلاف متر، والماراثون في هلسنكي 1952، في عام 2000.
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