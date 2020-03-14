«المحبوبة» تبحث عن لقب كأس «الوثبة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مضمار تولوز الفرنسي، عصر اليوم السبت، فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري دجوراس تو»، تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الثانية عشرة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 14 ألف يورو، وطوله 1400 متر، 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي.

وكانت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «مجاني» والفرس «أمان»، حلت في المركز الرابع بفارق طفيف في أول مشاركة لها هذا الموسم، في سباق بري مجيشان لمسافة 2000 متر، بمضمار بو.

وينافس على اللقب «جوسكيو» لبيرن العربية، بإشراف او تريجوديت وقيادة مايكل فورست، و«مايشون دو بيبول» لمارسيل ميزي بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جوليوم جودج جاي، و«فيديت دو لاجريمودي» لبيرنارد ديلثيل بإشراف نفس المالك وقيادة مورجان بيرنارد.

وينافس أيضاً «مليحة» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف فيليب سوجرب وقيادة جوليان كروسجين، و«قدير دو كارير» لجاي ديلوفا بإشراف أي ديلوفا وقيادة انتوني ويرل.

وأقيمت الجولة الأولى بمضمار بو الفرنسي، فيما أقيمت الجولة الثانية بمضمار سام هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.